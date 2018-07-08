الخارجية تُطالب بموقف دولي جاد يحول دون إقرار قانون يسمح لليهود بالتملك





واعتبرته في حال المصادقة عليه، أنه من أبشع أوجه القرصنة واستغلال قوة الاحتلال وجبروته في عمليات القضم المتسارعة لأرض دولة فلسطين المحتلة، وفي سياق محاولات الاحتلال لتغيير الواقع التاريخي والقانوني القائم لصالح المشروع الاستيطاني الاستعماري، وإمتداداً لمشاريع القرارات والقوانين

العنصرية، التي تنكر على الشعب الفلسطيني وجوده الوطني والإنساني، وحقه في إقامة دولته المستقلة على أرض وطنه وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة.



ورأت الوزارة، أن مشروع هذا القرار، يُعبر عن قناعة لدى اليمين الحاكم في إسرائيل، أن الإدارة الأمريكية الحالية وسياساتها المتهورة والمنحازة بشكل أعمى للاحتلال، وفرت (شباك فرص)

يجب استغلاله حتى الرمق الأخير في تنفيذ المشاريع والمخططات الاستيطانية التوسعية التصفوية لقضية شعبنا.





وطالبت الوزارة، المجتمع الدولي بموقف حازم وجاد؛ لسد الطريق على إقرار وإعتماد مشروع هذا القانون المدمر، لما تبقى من فرص السلام.



رام الله- دنيا الوطندانت وزارة الخارجية والمغتربين، بأشد العبارات مشروع القانون الذي تقدم به اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الهادف إلى تكريس استباحة الأرض الفلسطينية المحتلة بالكامل، عبر السماح لكل يهودي (حق) التملك الفردي، وشراء أرض في الضفة الغربية المحتلة.