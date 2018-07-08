المريضة البربار تُناشد الوزير حسين الشيخ لإنقاذ حياتها

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رام الله - دنيا الوطنناشدت عائلة المريضة ريهام أحمد إبراهيم البربار، وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، التدخل من أجل إنقاذ حياتها، وإصدار تصريح لها للمرور عبر معبر بيت حانون/ إيرز؛ لتلقي العلاج في مستشفى المقاصد في القدس، الذي تتابع حالتها فيه منذ أشهر.وقالت والدة المريضة نجاح البربار، لقد تم تحويل ابنتي منذ عدة شهور، وعندما عدنا إلى قطاع غزة، تم إصدار عدة تحويلات أخرى للعلاج والمتابعة والمراجعة، ولكن لم يتم إصدار تصريح من قبل الجانب الإسرائيلي، مضيفة: ابنتي تُعاني من انسداد في المسالك البولية، ومنذ عام وهي تقضي حاجتها عبر كيس موضوع لها، وباتت حالتها يرثى لها وبحاجة طارئة من أجل إجراء عملية لتتمكن من العيش بشكل طبيعي وإلا فقدت حياتها.وأكدت أن ابنتها ريهام متزوجة، ولكنها تركت بيت الزوجية لأنها بحاجة إلى متابعة دقيقة على مدار الساعة، وإلا حدث لها مضاعفات من الممكن أن تودي بحياتها، وعبرت عن أملها أن يُصدر الوزير حسين الشيخ والجهات المختصة تعليماتهم من أجل إنقاذ حياة ابنتها.