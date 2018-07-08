شؤون فلسطينية

وزير الحكم المحلي يطلع على احتياجات بلديات قباطية وطولكرم وروابي

وزير الحكم المحلي يطلع على احتياجات بلديات قباطية وطولكرم وروابي
رام الله - دنيا الوطن
اطلع وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، على احتياجات بلديات كل من قباطية وطولكرم وروابي، من المشاريع التطويرية، بالإضافة إلى أبرز القضايا المتعلقة بعمل المجالس البلدية.

جاء ذلك خلال لقائه في مكتبه اليوم الأحد، مع رؤساء البلديات الثلاث، كلاً على حده، بحضور وكيل الوزارة محمد حسن جبارين، والوكيل المساعد لشؤون الهيئات المحلية عمر سمحة، وعدد من المدراء العامين في الوزارة.

واستعرض رؤساء البلديات أبرز الانجازات والمشاريع، بالإضافة إلى الاحتياجات ومنها تأهيل وتعبيد طرق داخلية ورئيسة، وتوفير عدادات دفع مسبق للمياه، ومناقشة ملفات الكهرباء والمخططات الهيكلية، والمياه وغيرها.

بدوره، أكد الأعرج متابعة الوزارة وطواقمها في المديريات لكافة احتياجات الهيئات المحلية، وتعمل جاهدة على توفير الدعم المالي اللازم لتنفيذ مشاريع تنموية تطويرية لتسهم من تمكين البلديات والمجالس القروية من أداء أدوارها وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار الأعرج إلى أهمية التفكير بإقامة مشاريع تنموية اقتصادية من خلال عقد الشراكات بين القطاع الخاص والبلديات، وتنفيذ مشاريع تسهم في تعزيز الإيرادات المالية للبلديات، وخلق فرص عمل، ودعم الاقتصاد المحلي.

وأوعز الأعرج للجهات ذات العلاقة بالوزارة بمتابعة كل ما جرى طرحه خلال اللقاءات والعمل على تلبية الاحتياجات حسب الأولوية للتنفيذ.

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