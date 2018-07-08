وفاة مواطنة متأثرة بجراحها في حادث سير بخانيونس قبل عدة أيام

خاص- دنيا الوطنأعلن المقدم فهد حرب، مفتش حوادث المرور في قطاع غزة، عن وفاة المواطنة مسعودة أبو مصطفى (45 عاماً) اليوم الأحد، متأثرة بجراح أصيبت بها في حادث سير وقع غرب خانيونس جنوب قطاع غزة قبل ثلاثة أيام.وأوضح حرب في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن مركبة من نوع (سوبارو) اصطدمت في المركبة التي كانت تقل مجموعة من السيدات، بالإضافة إلى الطفل محمد العقاد، الذي توفي حينها.وأشار إلى أن الحادث، أسفر عن إصابة السيدة أبو مصطفى بجروح وصفت بالخطيرة، ليتم الإعلان عن وفاتها اليوم الأحد، متأثرة بجراحها.