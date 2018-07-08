عربي

الجيش اليمنى يُحرر مواقع جديدة بمحافظة صعدة ومقتل عشرة حوثيين

الجيش اليمنى يُحرر مواقع جديدة بمحافظة صعدة ومقتل عشرة حوثيين
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
حرر الجيش الوطني اليمني، اليوم، الأحد، مواقع جديدة في مديرية كتاف شرق محافظة (صعدة) شمالي اليمن على الحدود السعودية الجنوبية، وذلك بعد اشتباكات عنيفة خاضها ضد جماعات الحوثي.

وقالت مصادر يمنية في تصريح لقناة (العربية): "إن الجيش بدعم التحالف العربي، تمكن من السيطرة على سلاسل جبال الزور والخشباء وقطع خطوط إمداد الجماعة في جبهة العطفين والمليل شرق صعدة".

وأضافت المصادر: "العملية الهجومية التي نفذها الجيش اليمني ضد الحوثيين، أسفرت عن مقتل 10 عناصر، وإصابة آخرين واستعادة أسلحة متنوعة وبعض الآليات".

وكان التحالف العربي، قد أعلن أمس السبت، استمرار تقدم الجيش الوطني اليمني، وبدعم من قوات التحالف في جميع جبهات القتال، حيث تكبدت الجماعات الحوثية خسائر كبيرة، مؤكداً مقتل 341 عنصراً من عناصر الجماعات الحوثية في الـ 72 ساعة الماضية.

على الصعيد ذاته، أفادت مصادر يمنية اليوم الأحد، بأن قوات الشرعية بدأت عمليات تمشيط واسعة لملاحقة بقايا جماعات الحوثي فب مدينة التحيتا.

وذكرت قناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم، أن الهدف من عمليات التمشيط تأمين الطريق للخط الساحلي، المؤدي إلى محافظة الحديدة.

وكان المتحدث باسم ألوية العمالقة مأمون المهجمي، قد أكد أمس السبت، أن الألوية تعتزم تحرير مديرية زبيد في محافظة الحديدة الساحلية غربي اليمن، بعد طرد جماعات الحوثي من مديرية التحتيا.

يذكر، أن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، قد أعلن أمس مقتل 341 مسلحاً من الجماعات الحوثية خلال الـ 72 ساعة الماضية على مختلف جبهات القتال باليمن، لا سيما على جبهة الساحل الغربي.

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