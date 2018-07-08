الأغا: اللاجئون لن يقبلوا بالمس بالخدمات الأساسية التي تقدمها (أونروا)

رام الله - دنيا الوطنقال الدكتور زكريا الأغا، رئيس هيئة العمل الوطني: إن البيان الصادر عن مكتب المفوض العام لـ (أونروا) بخصوص الإجراءات المتوقع اتخاذها لمواجهة العجز في ميزانية (أونروا) لهذا العام والمقدر بـ 217 مليون دولار، يحمل الكثير من الشكوك والمخاوف.وأكد الأغا في بيان صحفي له، أنه بات واضحاً أن هناك العديد من الإجراءات سيتم اتخاذها، ومنها برنامج الطوارئ في الضفة الغربية وقطاع غزة ومنها إنهاء عقود العاملين في هذه البرامج، ووقف بدل السكن في قطاع غزة، وغيرها من الإجراءات، كما أنه بالنسبة للبرامج هناك تهديد حقيقي لبرنامج التعليم وإمكانية عدم بدء العام الدراسي في وقته المحدد في بداية أيلول/ سبتمبر القادم بالإضافة إلى تقليصات في باقي البرامج.وقال: إن هذه الإجراءات خطيرة وتمس الأوضاع الحياتية الصعبة للاجئين الفلسطينيين في مختلف المناطق، وخاصة في قطاع غزة والضفة الغربية، ولا يمكن تحملها أو قبولها بأي شكل من الأشكال، وعلى المجتمع الدولي والأمم المتحدة على وجه الخصوص التي وقفت عاجزة طيلة 70 عاماً عن انصاف اللاجئين وتطبيق قراراتها بخصوصهم، وخاصة القرار 194 أن تتحمل مسؤولياتها كاملة في تغطية العجز في ميزانية (أونروا) وعدم المساس بالخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين التي هي أساساً في حدودها الدنيا أو دون ذلك.وأوضح، أن اللاجئين الفلسطينيين لا يمكن أن يقبلوا بالمس بالخدمات الأساسية التي تقدمها (أونروا) لهم، وهذا ليس منة من أحد، وإنما هو جزء من الالتزام الدولي لهم بموجب قرار إنشاء (أونروا) رقم 302 لعام 1949.وطالب الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأمينها العام بالتحرك العاجل لدى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لسد هذا العجز، وأن تخصص جزءاً من ميزانيتها لهذا الغرض، وإنشاء صندوق طوارئ دائم؛ لمواجهة مثل هذه الظروف التي تمر بها (أونروا).وحذر من أن الفشل في ذلك من شأنه أن يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، الذي يشكل استمرار عمل (أونروا) بصورة لائقة وكافية عامل استقرار في هذه المنطقة، التي يسودها الكثير من التوتر وعدم الاستقرار.