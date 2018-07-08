شؤون فلسطينية

تفاصيل (صفقة القرن).. غزة أولاً.. وتجاوز الرئيس عباس ثانيًا

تفاصيل (صفقة القرن).. غزة أولاً.. وتجاوز الرئيس عباس ثانيًا
الرئيس الامريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
أكدت صحيفة (يسرائيل هيوم)، أن كبار الدبلوماسيين العرب الذين يشاركون في جهود إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتنفيذ خطة السلام الإقليمية، والتي أطلق عليها (صفقة القرن)، قالوا: إن ترامب، يعمل على حل مشكلة قطاع غزة باعتباره المرحلة الأولى من خطة السلام.

وفقًا للصحيفة الإسرائيلية، فإن نية ترامب تنفيذ خطة السلام الإقليمية، بحيث يكون قطاع غزة جزءًا محوريًا منها، تأتي بسبب إصرار الرئيس محمود عباس، على عدم القبول بالخطط الأمريكية، بالإضافة إلى ذلك، فإن حل مسالة قطاع غزة كجزء من الخطة، يشرح ضبط النفس لدى الجيش الإسرائيلي في مواجهة الطائرات الورقية، وعدم استعداد حماس لإحداث تصعيد قد يؤدي إلى مواجهة في الجنوب، وكذلك دعوة رئيس مكتب حماس السياسي إسماعيل هنية إلى القاهرة؛ لعقد سلسلة من الاجتماعات والمناقشات مع كبار المسؤولين المصريين، الذين يشاركون في جهود الوساطة؛ لتهدئة الوضع في قطاع غزة.

وقالت (يسرائيل هيوم): إنه في ضوء رفض أبو مازن، الاجتماع مع مبعوثي ترامب إلى المنطقة، ومناقشة تفاصيل خطة السلام مع الإدارة في واشنطن، اتخذ ترامب ورجاله قرارهم بعرض خطة سلام إقليمية على الجمهور الفلسطيني والدول العربية من خلال تجاوز رئيس السلطة الفلسطينية، والقيادة الفلسطينية الذين يتمسكون بمقاطعة الجهود الأمريكية لتحريك عملية السلام.

أخبار ذات صلة

بينت: نخشى فقدان جنودنا في الدخول البري لغزة

بينت: نخشى فقدان جنودنا في الدخول البري لغزة

الخارجية تُطالب بموقف دولي جاد يحول دون إقرار قانون يسمح لليهود بالتملك

الخارجية تُطالب بموقف دولي جاد يحول دون إقرار قانون يسمح لليهود بالتملك

المريضة البربار تُناشد الوزير حسين الشيخ لإنقاذ حياتها

المريضة البربار تُناشد الوزير حسين الشيخ لإنقاذ حياتها

وزير الحكم المحلي يطلع على احتياجات بلديات قباطية وطولكرم وروابي

وزير الحكم المحلي يطلع على احتياجات بلديات قباطية وطولكرم وروابي

نيابة عن الرئيس...الحمد الله الى تركيا للمشاركة في مراسم تنصيب الرئيس أردوغان

نيابة عن الرئيس...الحمد الله الى تركيا للمشاركة في مراسم تنصيب الرئيس أردوغان

وفاة مواطنة متأثرة بجراحها في حادث سير بخانيونس قبل عدة أيام

وفاة مواطنة متأثرة بجراحها في حادث سير بخانيونس قبل عدة أيام

الأغا: اللاجئون لن يقبلوا بالمس بالخدمات الأساسية التي تقدمها (أونروا)

الأغا: اللاجئون لن يقبلوا بالمس بالخدمات الأساسية التي تقدمها (أونروا)

الخارجية تُحذر من مخطط استيطاني جديد يستهدف شواطىئ البحر الميت

الخارجية تُحذر من مخطط استيطاني جديد يستهدف شواطىئ البحر الميت

التعليقات

الدنيا حكايات

صواريخ سوريا

صواريخ سوريا

شؤون فلسطينية

الخارجية تُطالب بموقف دولي جاد يحول دون إقرار قانون يسمح لليهود بالتملك

الخارجية تُطالب بموقف دولي جاد يحول دون إقرار قانون يسمح لليهود بالتملك

المريضة البربار تُناشد الوزير حسين الشيخ لإنقاذ حياتها

المريضة البربار تُناشد الوزير حسين الشيخ لإنقاذ حياتها

وزير الحكم المحلي يطلع على احتياجات بلديات قباطية وطولكرم وروابي

وزير الحكم المحلي يطلع على احتياجات بلديات قباطية وطولكرم وروابي

نيابة عن الرئيس...الحمد الله الى تركيا للمشاركة في مراسم تنصيب الرئيس أردوغان

نيابة عن الرئيس...الحمد الله الى تركيا للمشاركة في مراسم تنصيب الرئيس أردوغان

وفاة مواطنة متأثرة بجراحها في حادث سير بخانيونس قبل عدة أيام

وفاة مواطنة متأثرة بجراحها في حادث سير بخانيونس قبل عدة أيام

الأغا: اللاجئون لن يقبلوا بالمس بالخدمات الأساسية التي تقدمها (أونروا)

الأغا: اللاجئون لن يقبلوا بالمس بالخدمات الأساسية التي تقدمها (أونروا)

الخارجية تُحذر من مخطط استيطاني جديد يستهدف شواطىئ البحر الميت

الخارجية تُحذر من مخطط استيطاني جديد يستهدف شواطىئ البحر الميت

الإعلام: كنفاني كلمة فلسطين وصوتها الحر

الإعلام: كنفاني كلمة فلسطين وصوتها الحر

منوعات

اعتقال الراقصة الإيرانية مائدة هزبري يُفجر مواقع التواصل ويثير الغضب

اعتقال الراقصة الإيرانية مائدة هزبري يُفجر مواقع التواصل ويثير الغضب

شاهد كيف تجولت إليسا في شوارع باريس

شاهد كيف تجولت إليسا في شوارع باريس

صور: لحظة حميمة تجمع بين سيرين عبد النور وزوجها

صور: لحظة حميمة تجمع بين سيرين عبد النور وزوجها

مشاهير هوليوود يمتلكون مواهب جسدية غريبة ستصدمك

مشاهير هوليوود يمتلكون مواهب جسدية غريبة ستصدمك

ردّ ناري من دنيا بطمة على الساخرين من شكلها قبل التجميل وتُفجر مفاجأة

ردّ ناري من دنيا بطمة على الساخرين من شكلها قبل التجميل وتُفجر مفاجأة

صور: اعلامية لبنانية شهيرة تدخل القفص الذهبي بعد حفل وداع العزوبية

صور: اعلامية لبنانية شهيرة تدخل القفص الذهبي بعد حفل وداع العزوبية

عزت أبو عوف: دخلت مصحة للأمراض النفسية..وصيتي بحرق أفلامي بعد وفاتي

عزت أبو عوف: دخلت مصحة للأمراض النفسية..وصيتي بحرق أفلامي بعد وفاتي

شريف رمزي يكشف سراً عن إعتزال زوجته ويسخر من محمد رمضان

شريف رمزي يكشف سراً عن إعتزال زوجته ويسخر من محمد رمضان

فيديو: عبدالله بالخير يتفاجيء من علياء الشمري تطلب يده للزواج على الهواء

فيديو: عبدالله بالخير يتفاجيء من علياء الشمري تطلب يده للزواج على الهواء

صور: نادين الراسي بالبكيني تغطي جسدها بالعلم البرازيلي

صور: نادين الراسي بالبكيني تغطي جسدها بالعلم البرازيلي

عربي

الجيش اليمنى يُحرر مواقع جديدة بمحافظة صعدة ومقتل عشرة حوثيين

الجيش اليمنى يُحرر مواقع جديدة بمحافظة صعدة ومقتل عشرة حوثيين

اتفاق على عودة زعيم المتمردين بجنوب السودان لتولي منصب نائب الرئيس

اتفاق على عودة زعيم المتمردين بجنوب السودان لتولي منصب نائب الرئيس

الجيش السوري يؤمن طريق دمشق عمان الدولي

الجيش السوري يؤمن طريق دمشق عمان الدولي

مسؤول مصري: الرئيس السيسي رفض &#34;صفقة القرن&#34; في مايو الماضي

مسؤول مصري: الرئيس السيسي رفض "صفقة القرن" في مايو الماضي