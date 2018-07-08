تفاصيل (صفقة القرن).. غزة أولاً.. وتجاوز الرئيس عباس ثانيًا

رام الله - دنيا الوطنأكدت صحيفة (يسرائيل هيوم)، أن كبار الدبلوماسيين العرب الذين يشاركون في جهود إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتنفيذ خطة السلام الإقليمية، والتي أطلق عليها (صفقة القرن)، قالوا: إن ترامب، يعمل على حل مشكلة قطاع غزة باعتباره المرحلة الأولى من خطة السلام.وفقًا للصحيفة الإسرائيلية، فإن نية ترامب تنفيذ خطة السلام الإقليمية، بحيث يكون قطاع غزة جزءًا محوريًا منها، تأتي بسبب إصرار الرئيس محمود عباس، على عدم القبول بالخطط الأمريكية، بالإضافة إلى ذلك، فإن حل مسالة قطاع غزة كجزء من الخطة، يشرح ضبط النفس لدى الجيش الإسرائيلي في مواجهة الطائرات الورقية، وعدم استعداد حماس لإحداث تصعيد قد يؤدي إلى مواجهة في الجنوب، وكذلك دعوة رئيس مكتب حماس السياسي إسماعيل هنية إلى القاهرة؛ لعقد سلسلة من الاجتماعات والمناقشات مع كبار المسؤولين المصريين، الذين يشاركون في جهود الوساطة؛ لتهدئة الوضع في قطاع غزة.وقالت (يسرائيل هيوم): إنه في ضوء رفض أبو مازن، الاجتماع مع مبعوثي ترامب إلى المنطقة، ومناقشة تفاصيل خطة السلام مع الإدارة في واشنطن، اتخذ ترامب ورجاله قرارهم بعرض خطة سلام إقليمية على الجمهور الفلسطيني والدول العربية من خلال تجاوز رئيس السلطة الفلسطينية، والقيادة الفلسطينية الذين يتمسكون بمقاطعة الجهود الأمريكية لتحريك عملية السلام.