مدينتان عربيتان تُسجلان أعلى درجات الحرارة في العالم
رام الله - دنيا الوطن
سجلت محافظة البصرة العراقية، أمس السبت، المرتبة الأولى في أعلى درجات الحرارة بالعالم، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
ووفق ما نشرت محطة (بلاسيرفيلي) في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، فقد أظهر جدول للمحطة، أن حي (الحسين) في البصرة احتل المرتبة الأولى بدرجة حرارة بلغت 52 درجة مئوية، تليها منطقة (مطربة) الكويتية بدرجة حرارة بلغت 51.8 درجة مئوية.
يذكر، أن خمس مدن عراقية وتسع كويتية وواحدة إيرانية، المراتب الأولى بأعلى درجات الحرارة بالعالم خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب موقع (خبرني) الأردني.
سجلت محافظة البصرة العراقية، أمس السبت، المرتبة الأولى في أعلى درجات الحرارة بالعالم، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
ووفق ما نشرت محطة (بلاسيرفيلي) في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، فقد أظهر جدول للمحطة، أن حي (الحسين) في البصرة احتل المرتبة الأولى بدرجة حرارة بلغت 52 درجة مئوية، تليها منطقة (مطربة) الكويتية بدرجة حرارة بلغت 51.8 درجة مئوية.
يذكر، أن خمس مدن عراقية وتسع كويتية وواحدة إيرانية، المراتب الأولى بأعلى درجات الحرارة بالعالم خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب موقع (خبرني) الأردني.
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