النيابة العامة تحذر من استخدام السلاح احتفالا بنتائج الثانوية العامة

رام الله - دنيا الوطنحذرت النيابة العامة الفلسطينية اليوم الأحد المواطنين من إطلاق النار في الهواء بالتزامن مع إعلان نتائج الثانوية العامة "الانجاز".حيث اصدر النائب العام المستشار د. احمد براك تعليماته من أجل ملاحقة وضبط وتوقيف كل من يستخدم السلاح الناري خلال الإعلان عن نتائج الثانوية العامة مؤكدا أن استخدام السلاح في مثل هذه المناسبات يشكل جريمة يعاقب عليها القانون وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.