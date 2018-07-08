شؤون فلسطينية

"العصر فيه النصر"..كيف تفاعل نشطاء التواصل الاجتماعي مع إعلان نتائج التوجيهي عصراً؟

"العصر فيه النصر"..كيف تفاعل نشطاء التواصل الاجتماعي مع إعلان نتائج التوجيهي عصراً؟
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
 تباينت ردود الفعل لدى النشطاء الفلسطينيين، بسبب تحديد وزارة التربية والتعليم، موعد إعلان نتائج الثانوية العامة (الإنجاز) عند عصر اليوم الأحد.

ولم تُحدد الوزارة، لحد اللحظة ساعة محددة للإعلان، وإنما أكدت أنه العصر فقط.
   شاهد منشورات وتغريدات النشطاء:


أخبار ذات صلة

بينت: نخشى فقدان جنودنا في الدخول البري لغزة

بينت: نخشى فقدان جنودنا في الدخول البري لغزة

الخارجية تُطالب بموقف دولي جاد يحول دون إقرار قانون يسمح لليهود بالتملك

الخارجية تُطالب بموقف دولي جاد يحول دون إقرار قانون يسمح لليهود بالتملك

المريضة البربار تُناشد الوزير حسين الشيخ لإنقاذ حياتها

المريضة البربار تُناشد الوزير حسين الشيخ لإنقاذ حياتها

وزير الحكم المحلي يطلع على احتياجات بلديات قباطية وطولكرم وروابي

وزير الحكم المحلي يطلع على احتياجات بلديات قباطية وطولكرم وروابي

نيابة عن الرئيس...الحمد الله الى تركيا للمشاركة في مراسم تنصيب الرئيس أردوغان

نيابة عن الرئيس...الحمد الله الى تركيا للمشاركة في مراسم تنصيب الرئيس أردوغان

وفاة مواطنة متأثرة بجراحها في حادث سير بخانيونس قبل عدة أيام

وفاة مواطنة متأثرة بجراحها في حادث سير بخانيونس قبل عدة أيام

الأغا: اللاجئون لن يقبلوا بالمس بالخدمات الأساسية التي تقدمها (أونروا)

الأغا: اللاجئون لن يقبلوا بالمس بالخدمات الأساسية التي تقدمها (أونروا)

تفاصيل (صفقة القرن).. غزة أولاً.. وتجاوز الرئيس عباس ثانيًا

تفاصيل (صفقة القرن).. غزة أولاً.. وتجاوز الرئيس عباس ثانيًا

التعليقات

الدنيا حكايات

صواريخ سوريا

صواريخ سوريا

شؤون فلسطينية

الخارجية تُطالب بموقف دولي جاد يحول دون إقرار قانون يسمح لليهود بالتملك

الخارجية تُطالب بموقف دولي جاد يحول دون إقرار قانون يسمح لليهود بالتملك

المريضة البربار تُناشد الوزير حسين الشيخ لإنقاذ حياتها

المريضة البربار تُناشد الوزير حسين الشيخ لإنقاذ حياتها

وزير الحكم المحلي يطلع على احتياجات بلديات قباطية وطولكرم وروابي

وزير الحكم المحلي يطلع على احتياجات بلديات قباطية وطولكرم وروابي

نيابة عن الرئيس...الحمد الله الى تركيا للمشاركة في مراسم تنصيب الرئيس أردوغان

نيابة عن الرئيس...الحمد الله الى تركيا للمشاركة في مراسم تنصيب الرئيس أردوغان

وفاة مواطنة متأثرة بجراحها في حادث سير بخانيونس قبل عدة أيام

وفاة مواطنة متأثرة بجراحها في حادث سير بخانيونس قبل عدة أيام

الأغا: اللاجئون لن يقبلوا بالمس بالخدمات الأساسية التي تقدمها (أونروا)

الأغا: اللاجئون لن يقبلوا بالمس بالخدمات الأساسية التي تقدمها (أونروا)

الخارجية تُحذر من مخطط استيطاني جديد يستهدف شواطىئ البحر الميت

الخارجية تُحذر من مخطط استيطاني جديد يستهدف شواطىئ البحر الميت

الإعلام: كنفاني كلمة فلسطين وصوتها الحر

الإعلام: كنفاني كلمة فلسطين وصوتها الحر

منوعات

اعتقال الراقصة الإيرانية مائدة هزبري يُفجر مواقع التواصل ويثير الغضب

اعتقال الراقصة الإيرانية مائدة هزبري يُفجر مواقع التواصل ويثير الغضب

شاهد كيف تجولت إليسا في شوارع باريس

شاهد كيف تجولت إليسا في شوارع باريس

صور: لحظة حميمة تجمع بين سيرين عبد النور وزوجها

صور: لحظة حميمة تجمع بين سيرين عبد النور وزوجها

مشاهير هوليوود يمتلكون مواهب جسدية غريبة ستصدمك

مشاهير هوليوود يمتلكون مواهب جسدية غريبة ستصدمك

ردّ ناري من دنيا بطمة على الساخرين من شكلها قبل التجميل وتُفجر مفاجأة

ردّ ناري من دنيا بطمة على الساخرين من شكلها قبل التجميل وتُفجر مفاجأة

صور: اعلامية لبنانية شهيرة تدخل القفص الذهبي بعد حفل وداع العزوبية

صور: اعلامية لبنانية شهيرة تدخل القفص الذهبي بعد حفل وداع العزوبية

عزت أبو عوف: دخلت مصحة للأمراض النفسية..وصيتي بحرق أفلامي بعد وفاتي

عزت أبو عوف: دخلت مصحة للأمراض النفسية..وصيتي بحرق أفلامي بعد وفاتي

شريف رمزي يكشف سراً عن إعتزال زوجته ويسخر من محمد رمضان

شريف رمزي يكشف سراً عن إعتزال زوجته ويسخر من محمد رمضان

فيديو: عبدالله بالخير يتفاجيء من علياء الشمري تطلب يده للزواج على الهواء

فيديو: عبدالله بالخير يتفاجيء من علياء الشمري تطلب يده للزواج على الهواء

صور: نادين الراسي بالبكيني تغطي جسدها بالعلم البرازيلي

صور: نادين الراسي بالبكيني تغطي جسدها بالعلم البرازيلي

عربي

الجيش اليمنى يُحرر مواقع جديدة بمحافظة صعدة ومقتل عشرة حوثيين

الجيش اليمنى يُحرر مواقع جديدة بمحافظة صعدة ومقتل عشرة حوثيين

اتفاق على عودة زعيم المتمردين بجنوب السودان لتولي منصب نائب الرئيس

اتفاق على عودة زعيم المتمردين بجنوب السودان لتولي منصب نائب الرئيس

الجيش السوري يؤمن طريق دمشق عمان الدولي

الجيش السوري يؤمن طريق دمشق عمان الدولي

مسؤول مصري: الرئيس السيسي رفض &#34;صفقة القرن&#34; في مايو الماضي

مسؤول مصري: الرئيس السيسي رفض "صفقة القرن" في مايو الماضي