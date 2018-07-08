"العصر فيه النصر"..كيف تفاعل نشطاء التواصل الاجتماعي مع إعلان نتائج التوجيهي عصراً؟
رام الله - دنيا الوطن
تباينت ردود الفعل لدى النشطاء الفلسطينيين، بسبب تحديد وزارة التربية والتعليم، موعد إعلان نتائج الثانوية العامة (الإنجاز) عند عصر اليوم الأحد.
ولم تُحدد الوزارة، لحد اللحظة ساعة محددة للإعلان، وإنما أكدت أنه العصر فقط.
شاهد منشورات وتغريدات النشطاء:
تباينت ردود الفعل لدى النشطاء الفلسطينيين، بسبب تحديد وزارة التربية والتعليم، موعد إعلان نتائج الثانوية العامة (الإنجاز) عند عصر اليوم الأحد.
ولم تُحدد الوزارة، لحد اللحظة ساعة محددة للإعلان، وإنما أكدت أنه العصر فقط.
شاهد منشورات وتغريدات النشطاء:
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