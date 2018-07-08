طهران: المقاومة هي الطريق لحل القضية الفلسطينية وسنواصل دعمنا

اعتبر حسين أمير عبد اللهيان، المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي للشؤون الدولية، أن المقاومة وإجراء استفتاء بين جميع السكان الأصليين لأرض فلسطين التاريخية، سواء أكانوا مسلمين أو مسيحيين أو يهوداً، يشكلان الركنين الأساسيين لطريق الحل السياسي الميداني للقضية الفلسطينية.







جاء ذلك، خلال لقائه بالسفير الفلسطيني في طهران صلاح الزواوي، حيث قال: "الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستواصل دعمها الحازم للمقاومة، ولن تتراجع إزاء القضية الفلسطينية، وتهديدات الاحتلال الإسرائيلي التي تهدد أمن جميع دول المنطقة".





سوريا، أكد المسؤول الإيراني، أن المستشارين العسكريين الإيرانيين، سیبقون في سوريا، دعماً لجهود دمشق في مكافحة "الإرهاب".

رام الله - دنيا الوطنوقال: "إن إسرائيل تسعى للهيمنة على سوريا بعد تنظيم الدولة، إلا أن "قوى المقاومة والمستشارين العسكريين الإيرانيين، سيستمرون بتواجدهم إلى جانب سوريا في التصدي للإرهاب".