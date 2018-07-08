ادعيس: اقتحامات وزراء الاحتلال للأقصى تصعيد خطير ومساس بمشاعر المسلمين

رام الله - دنيا الوطنندد الشيخ يوسف ادعيس، وزير الأوقاف والشؤون الدينية، باقتحام عدد من وزارء حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليمينية، للمسجد الأقصى، وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال، صباح اليوم الأحد، عبر باب المغاربة خلال فترة الاقتحامات الصباحية، وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال الخاصة.وقال ادعيس: إن تجديد هذه الاقتحامات، هو تصعيد خطير ومساس بمشاعر ملايين المسلمين ليس في فلسطين وحدها، وإنما في العالم أجمع، مؤكداً بأنها تأتي في سياق التصعيد اليومي في الانتهاكات الإسرائيلية التي تطال المقدسات الإسلامية، وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك، هذه الانتهاكات التي ازدادت وتيرتها بإعلان ترامب المشؤوم عن القدس عاصمة لدولة الاحتلال، ونقل السفارة الأمريكية لها.وحذر ادعيس من هذه الزيارات التي تدفع بالمنطقة إلى مزيد من التصعيد على المستويات كافة؛ سياسية، دينية، الأمر الذي سيجر المنطقة بأسرها إلى حالة من الغضب الديني والوطني.وطالب ادعيس المجتمع الدولي بشكل عام والمؤسسات ذات العلاقة بالشأن الثقافي والتراثي والديني، وعلى رأسها (يونسكو) لوضع قراراتها موضع التنفيذ لخطورة ما يحصل في القدس والمسجدين الأقصى والإبراهيمي.وكان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، قرر الأسبوع الماضي، السماح لأعضاء الكنيست باقتحام المسجد الأقصى بعد حظر الاقتحامات منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2015.