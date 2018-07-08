بعد وزير الزراعة.. عصو كنيست تقتحم باحات المسجد الأقصى

اقتحمت عضو الكنيست الاسرائيلي، "شارين هيشكل" من حزب الليكود، اقتحمت اليوم الأحد، ساحات المسجد الأقصى.





وقالت وسائل اعلام اسرائيلية إن الوزيرة للمرة الاولى تتاح لها الفرصة لاقتحام الأقصى منذ ثلاث سنوات، مدعية أن هذا المكان هو مكان مقدس لليهود، وهو ضمن الثقافة والتراث اليهودي.





جاء اقتحامها للمسجد الأقصى بعد قليل من اقتحام وزير الزراعة الإسرائيلي "أوري أريئيل" المسجد، تحت حراسة مشددة.





كما تأتي اقتحامات الوزراء الإسرائيليين للمسجد الأقصى، في ضوء قرار رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو الأسبوع الماضي السماح لأعضاء الكنيست باقتحام المسجد الأقصى بعد حظر الاقتحامات منذ تشرين الأول 2015.











رام الله - دنيا الوطن