الشرطة تُعلن عن قبول طلبات الالتحاق بمنح دراسية خارجية "قانون وعلوم شرطية"
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت المديرية العامة للشرطة عن فتح باب التسجيل لمنح دراسية خارجية، تخصص بكالوريوس (قانون وعلوم شرطية)، وذلك وفق الشروط التالية:-
1- أن يكون المتقدم فلسطينياً، ويحمل الهوية الفلسطينية.
2- أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة (أدبي، علمي) بمعدل 70% فأعلى.
3- ألا يقل الطول عن (170 سم) بشرط تناسق الطول مع الوزن.
4- أن يكون المتقدم من مواليد (1999– 2000).
5- أن يكون لائقاً صحياً ويجتاز الفحص الطبي.
6- أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد صدر بحقه حكم على خلفية جنائية.
على من يرغب بالتسجيل التوجه إلى مكتب إدارة التدريب بمقر قيادة الشرطة الجديدة الطابق السادس عين منجد/ رام الله، ابتداء من تاريخ 9/7/2018 ولغاية 16/7/2018، وان يصطحب معه الوثاق التالية:-
*صورة عن الهوية.
*صورة عن شهادة الميلاد.
*صورة عن شهادة الثانوية العامة.
*صورة عن جوراز السفر.
*صورة شخصية عدد (8) خلفية بيضاء مقاس (4/6).
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