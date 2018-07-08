الشرطة تُعلن عن قبول طلبات الالتحاق بمنح دراسية خارجية "قانون وعلوم شرطية"

أعلنت المديرية العامة للشرطة عن فتح باب التسجيل لمنح دراسية خارجية، تخصص بكالوريوس (قانون وعلوم شرطية)، وذلك وفق الشروط التالية:-





1- أن يكون المتقدم فلسطينياً، ويحمل الهوية الفلسطينية.





2- أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة (أدبي، علمي) بمعدل 70% فأعلى.





3- ألا يقل الطول عن (170 سم) بشرط تناسق الطول مع الوزن.





4- أن يكون المتقدم من مواليد (1999– 2000).





5- أن يكون لائقاً صحياً ويجتاز الفحص الطبي.





6- أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد صدر بحقه حكم على خلفية جنائية.





على من يرغب بالتسجيل التوجه إلى مكتب إدارة التدريب بمقر قيادة الشرطة الجديدة الطابق السادس عين منجد/ رام الله، ابتداء من تاريخ 9/7/2018 ولغاية 16/7/2018، وان يصطحب معه الوثاق التالية:-





*صورة عن الهوية.

*صورة عن شهادة الميلاد.

*صورة عن شهادة الثانوية العامة.

*صورة عن جوراز السفر.

*صورة شخصية عدد (8) خلفية بيضاء مقاس (4/6).

رام الله - دنيا الوطن