مشروع قانون يسمح لليهود بشراء الأراضي في الضفة الغربية

من المقرر، أن تناقش اللجنة الوزارية لشؤون التشريع بـ (الكنيست) اليوم، الأحد، مجموعة مقترحات لقوانين جديدة قدمها الأعضاء ضد الفلسطينيين، بحسب ما أفادت به وسائل الإعلام الإٍسرائيلية.





وأشارت القناة السابعة الإسرائيلية، إلى أن اللجنة ستناقش مشروع قانون، يسمح لأي يهودي في إسرائيل، بشراء أراضي خاصة من السكان الفلسطينيين بالضفة الغربية.



وبحسب القناة، فإن هذا المشروع، هو من تقديم عضو الكنيست، بتسلال سموتريتشن من حزب "البيت اليهودي".



وفي سياق متصل، ذكرت القناة السابعة، أن اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، ستناقش كذلك مشروع قانون جديد، لفرض العقوبات على من يقوم بمهاجمة الجنود، وعناصر الشرطة الإسرائيليين، من اليهود والعرب بالبلاد.



ووفقاً للقناة، فإن هذا القانون هو من اقتراح عضو الكنيست عنات بيركو من حزب (الليكود)، ويهدف لتعديل العقوبات المفروضة على من يقوم بالاعتداء على جندي من الجيش الإسرائيلي.



وأشارت القناة، إلى أن التعديل القانوني، سيشمل فرض عقوبة السجن لمدة تتراوح ما بين 5- 10 سنوات لكل من يقوم بمهاجمة شرطي أو جندي إسرائيلي، أو يثبت أنه ساهم بذلك، بالإضافة إلى مصادرة ممتلكاته الخاصة.

رام الله - دنيا الوطن