قوات الاحتلال تعتقل خمسة مواطنين في الضفة وتصادر اموالا بالقدس

رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، خمسة فلسطينيين، خلال حملة مداهمات شنتها في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية.وأفاد موقع (واللا) الإسرائيلي، أن قوات الجيش اعتقلت خمسة شبان فلسطينيين، زاعمةً أنهم مطلوبون للمخابرات الإسرائيلية، بسبب مشاركتهم في نشاطات أمنية.وأشار الموقع ، إلى أنه تم تحويل المعتقلين للتحقيق معهم، لدى الجهات الأمنية.وفي سياق متصل، ذكر الموقع، أن قوات الجيش الإسرائيلي صادرت الليلة الماضية، عشرات آلاف الشواكل من حزما والعيسوية بالقدس.