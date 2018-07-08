شؤون فلسطينية

الشرطة: مصرع 4 أشخاص وإصابة 258 آخرين بحوادث سير الأسبوع المنصرم

الشرطة: مصرع 4 أشخاص وإصابة 258 آخرين بحوادث سير الأسبوع المنصرم
رام الله - دنيا الوطن
قالت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة: إن أربعة أشخاص لقوا مصرعهم، وأصيب 258 آخرون، بجروح، جراء 305 حوادث سير، وقعت في محافظات الضفة العربية، الأسبوع المنصرم.

وأوضحت العلاقات العامة في بيان صحفي اليوم الأحد، أن إدارة شرطة المرور، سجلت 305 حوادث سير، نتج عنها مصرع أربعة أشخاص وإصابة 258 آخرين، وصفت إصابة أربعة أشخاص منهم بالخطيرة، و22 بالمتوسطة، و232 بالطفيفة.

وأضافت: أن شرطة المرور، فحصت الأسبوع الماضي 9827 مركبة، وأنزلت عن  الشارع 204 مركبات لا تتوفر فيها شروط السلامة العامة، فيما حررت 4859 مخالفة مرورية، وحجزت 352 مركبة للتأكد من قانونيتها، وأتلفت 98 مركبة غير قانونية.

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