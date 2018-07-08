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بماذا علّق والد الفتاة اللبنانية "منى المذبوح" بعد سجنها 11 عامًا بمصر؟

بماذا علّق والد الفتاة اللبنانية "منى المذبوح" بعد سجنها 11 عامًا بمصر؟
الفتاة اللبنانية منى المذبوح
رام الله - دنيا الوطن
أكد علي المذبوح، والد الفتاة اللبنانية منى، المحكومة بالسجن 11 عامًا مع الشغل بتهمة إهانة الشعب المصري، أن حياءه يمنعه من سماع أو رؤية الفيديو، الذي نشرته ابنته وتطاولت فيه على المصريين.

وقال المذبوح، لقناة (دريم) المصرية: إن ابنته أجرت جراحة عاجلة وعمرها 12 عاماً، بعد أن تعرضت لجلطة في المخ، مضيفًا: تقدمت بمجموعة من الصور والتقارير الطبية للسفير المصري في لبنان للكشف عن حالتها الصحية، واعتذرت له وللشعب المصري عن إهانة ابنتي للمصريين.

وأضاف الوالد: أنا بموت، ومش عارف إذا كانت ابنتي هتشوفني تاني أو لا، ابنتى لم تحصل على أي شهادات جامعية، وكانت تعمل بالسوق الحرة في مطار بيروت، ومن كتر حبها لمصر تعلمت اللهجة المصرية.

وختم حديثه قائلًا: ابنتي تعرضت لمضايقات في الشارع، وبسبب مرضها تنفعل وبشكل جنوني، ولا تستطيع السيطرة على أعصابها.

يذكر، أن محكمة جنح مصر الجديدة، قضت بسجن اللبنانية منى المذبوح بالسجن 11 عامًا مع الشغل، في اتهامهما بنشر فيديو خادش للحياء العام، والتعدي على الأديان، وإساءتها للشعب المصري، من خلال نشر مقطع فيديو عبر موقع (فيسبوك).

 

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