بنك الإسكان يُعلن الرابح بجائزة الـ 100 ألف دينار عن حزيران 2018

رام الله - دنيا الوطنأعلن بنك الإسكان فروع فلسطين عن نتائج السحب على "الجائزة الشهرية" لجوائز حسابات التوفير لشهر حزيران/ يونيو 2018 الحالي، والتي تبلغ قيمتها 100 ألف دينار، حيث ربحتها (أماني محمد صالح محمد حردان)، صاحبة حساب توفير لدى بنك الإسكان فروع فلسطين/ فرع بيت لحم، بالإضافة إلى 5 رابحين بجوائز شهرية قيمة كل منها 1,000 دينار.وتأتي حملات جوائز حسابات التوفير الشهرية حرصاً من بنك الإسكان على التواصل المستمر مع عملائه، تقديراً لولائهم الدائم وثقتهم بخدماته المصرفية المتعددة والمتميزة، حيث يسعى البنك دائماً من خلال هذه الحملات التحفيزية إلى تشجيع العملاء الحاليين لزيادة أرصدة حساباتهم، وتشجيع المواطنين من غير العملاء إلى فتح حسابات توفير جديدة لدى أي من فروع البنك، أملاً بالربح بالجوائز العديدة التي يقدمها البنك لأصحاب هذه الحسابات.ويذكر بهذه المناسبة، بأن مجموع الجوائز النقدية التي يقدمها بنك الإسكان فروع فلسطين لحسابات التوفير للعام 2018 تزيد عن 760,000 دينار سنوياً، علماً بأن الحملة تمنح العملاء من المدّخرين فرص الربح بجائزة كبرى بقيمة 100 ألف دينار لرابح واحد مرتين سنوياً في كل من شهر حزيران/ يونيو 2018 وكانون الأول/ ديسمبر 2018، بالإضافة إلى جائزة شهرية بقيمة 50 ألف دينار، ولرابح واحد شهرياً وجوائز شهرية لـ 5 رابحين بواقع 1000 دينار لكل رابح.