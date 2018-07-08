وزير زراعة الاحتلال يقتحم الأقصى

رام الله - دنيا الوطناقتحم وزير الزراعة في حكومة الاحتلال "أوري أرئيل" اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات الاحتلال.وكان نتنياهو، قد سمح مؤخراً لأعضاء الكنيست، باقتحام باحات المسجد الأقصى، بعد أكثر من عامين على المنع، الذي أصدره في تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2015، والذي كان ساريًا على النواب العرب أيضاً.