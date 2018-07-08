مشروع قانون في الكنيست يسمح لليهود بشراء الأراضي في الضفة

تناقش ما تسمى باللجنة الوزارية في حكومة الاحتلال للتشريع، اليوم الأحد، مشروع قانون، يسمح للمستوطنين بشراء الأراضي في الضفة الغربية.





ويسعى الاقتراح، الذي طرحه عضو الكنيست بتسلئيل سموطريتش (البيت اليهودي)، إلى التحديد بأنه "يحق لكل شخص الحصول على ملكية الأرض في "يهودا والسامرة" الضفة الغربية.





وبحسب (هآرتس) الإسرائيلية، جاء في تفسير هذا الاقتراح، أن الوضع في الضفة الغربية اليوم، يستند إلى قانون أردني صدر عام 1953، والذي منع شراء الأراضي في الضفة الغربية من قبل أولئك الذين لا يحملون الجنسية الأردنية، أو أي دولة عربية أخرى، وبقي القانون ساريًا بعد احتلال الضفة الغربية في حرب الأيام الستة.





في أوائل السبعينيات، تمت المصادقة على مسار التفافي يسمح لليهود بشراء الأراضي- وهو أمر ينص على أنه يمكن شراء الأراضي من خلال شركة مسجلة في الضفة الغربية، بغض النظر عن هوية مالكي الشركة.





ويقول سموطريتش: "كان القصد من الاقتراح هو القضاء على التمييز ضد اليهود في شراء الأراضي في الضفة الغربية"، وكتب "هذا الواقع الذي يفرض القيود على حق مواطن في إسرائيل" في امتلاك حقوق الأراضي في الضفة الغربية فقط، لأنه مواطن إسرائيلي، غير مقبول؛ لذلك يُقترح أن ينص في التشريع الأساسي على أنه يحق لكل شخص الحصول على حقوق في العقارات في "يهودا والسامرة" الضفة الغربية، كما هو معتاد في معظم دول العالم" حسب زعمه.

رام الله - دنيا الوطن