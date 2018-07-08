خلال اقتحامه باحات الأقصى.. وزير إسرائيلي: النبي أمرنا ببناء الهيكل
رام الله - دنيا الوطن
اقتحم اوري أرئيل، وزير الزراعة الإسرائيلي، صباح اليوم الاحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، برفقة العديد من المستوطنين.
اقتحم اوري أرئيل، وزير الزراعة الإسرائيلي، صباح اليوم الاحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، برفقة العديد من المستوطنين.
وأفاد الإعلام الإسرائيلي، أن أرئيل، يعد أول عضو كنيست، يستفيد من قرار رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بالسماح لأعضاء الكنيست والوزراء، باقتحام المسجد الأقصى.
وقال الوزير الإسرائيلي: "ندعو ونصلي لكي يكون يوماً سعيداً كما يأمرنا النبي، ولأن يتم بناء الهيكل، حيث يمكننا التضحية بكل ما نملك"، على حد زعمه.
التعليقات