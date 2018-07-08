(يديعوت): القبة الحديدية قادرة على اعتراض الصواريخ بنسبة 90%
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية: "نجحنا في كشف الأنفاق، وإغلاقها وتطوير قدرات تكنولوجية دقيقة؛ لتحديد مساراتها".
وأضافت: "هناك تحسن أيضاً في مجال الدفاع الجوي، حيث إن القبة الحديدية، قادرة الآن على اعتراض الصواريخ بنسبة 90%، لكن الردع العام قد تآكل".
وأوضحت الصحيفة، أن السياسة العامة للحكومة الإسرائيلية تجاه غزة، أزالت التهديد الإسرائيلي نهائياً، وتساهم فقط في تسخين (طنجرة الضغط) التي قد تنفجر نحو إسرائيل قريباً جداً.
وفي سياق ذي صلة، أشارت الصحيفة إلى أن الحرب الأخيرة على قطاع غزة عام 2014، أسفرت عن تحقيق إنجازات استراتيجية مهمة، ولكن التصعيد في الأشهر الأخيرة، يثير الخوف من أن إسرائيل قد أضاعت فرصة لترجمة النصر العسكري في تحقيق إنجاز سياسي".
وقالت الصحيفة: "نحن ننزلق مرة أخرى نحو المواجهة في قطاع غزة".
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