(يديعوت): القبة الحديدية قادرة على اعتراض الصواريخ بنسبة 90%

قالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية: "نجحنا في كشف الأنفاق، وإغلاقها وتطوير قدرات تكنولوجية دقيقة؛ لتحديد مساراتها".





وأضافت: "هناك تحسن أيضاً في مجال الدفاع الجوي، حيث إن القبة الحديدية، قادرة الآن على اعتراض الصواريخ بنسبة 90%، لكن الردع العام قد تآكل".





وأوضحت الصحيفة، أن السياسة العامة للحكومة الإسرائيلية تجاه غزة، أزالت التهديد الإسرائيلي نهائياً، وتساهم فقط في تسخين (طنجرة الضغط) التي قد تنفجر نحو إسرائيل قريباً جداً.