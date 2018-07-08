شؤون فلسطينية

الشرطة تُحقق في ظروف وفاة شاب شنق نفسه بالخليل

الشرطة تُحقق في ظروف وفاة شاب شنق نفسه بالخليل
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
فتحت الشرطة الفلسطينية والنيابة العامة صباح اليوم الأحد، تحقيقاً في ظروف وفاة شاب (24 عاماً)، بعد أن شنق نفسه، في بلدة أبو نعيم بمدينة الخليل.

وأفاد العقيد لؤي ارزيقات، المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية في تصريح صحفي له، أن الشاب وصل إلى المشفى متوفياً.

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