الشرطة تُحقق في ظروف وفاة شاب شنق نفسه بالخليل

رام الله - دنيا الوطنفتحت الشرطة الفلسطينية والنيابة العامة صباح اليوم الأحد، تحقيقاً في ظروف وفاة شاب (24 عاماً)، بعد أن شنق نفسه، في بلدة أبو نعيم بمدينة الخليل.وأفاد العقيد لؤي ارزيقات، المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية في تصريح صحفي له، أن الشاب وصل إلى المشفى متوفياً.