اليوم.. إعلان نتائج الثانوية العامة في فلسطين

رام الله - دنيا الوطنتُعلن وزارة التربية والتعليم العالي، عصر اليوم الأحد، نتائج امتحانات الثانوية العامة (الإنجاز).وأفادت وزارة التربية والتعليم العالي في بيان لها، بوقت سابق، بأن نتائج الثانوية العامة (الإنجاز)، ستُعلن هذا العام 2017-2018، عبر أرقام الجلوس، ولن يتم نشر النتائج بالأسماء.وجرت العادة منذ العام الماضي، حينما تم تغيير اسم الثانوية العامة من (التوجيهي) إلى (الإنجاز) على إعلان النتائج عبر أرقام الجلوس، دون الكشف عن اسم الطالب.