الاحتلال يُصادر مركبة لمواطن من نابلس

رام الله - دنيا الوطنصادرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منتصف الليلة الماضية، مركبة تعود للشاب سليمان أحمد نبهان صقر، من مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية، أثناء عودته من عمله ببيع الخضار في مدينة رام الله، وذلك بعد احتجازه على حاجز طيار، كانت قد نصبته بمنطقة عيون الحرامية بين مدينتي نابلس ورام الله.والشاب صقر هو نجل الأسير المحرر أحمد نبهان صقر "أبو بصير"، والذي كانت قد صادرت قوات الاحتلال سيارته الشخصية قبل نحو شهر.