الاحتلال يهدم أربعة منازل قيد الإنشاء في أم الفحم





وقال مواطنون: "إن قوات الشرطة الإسرائيلية، حاصرت مداخل الحي في ساعات الصباح الأولى، فيما قامت الجرافات بهدم المنازل"، بحسب ما جاء على موقع (عرب 48).



وقال أحد السكان: "إن قوات كبيرة، اقتحمت ما يعرف بـ"منطقة الشيكونات" في حي الظهر، وقامت بأعمال هدم لأربعة منازل قيد الإنشاء بذريعة البناء غير المرخص".



ويوم الثلاثاء الماضي، هدمت السلطات الإسرائيلية منزلاً قيد الإنشاء في حي الظهرات في عرعرة المجاورة، بذريعة البناء غير المرخص.

رام الله - دنيا الوطنهدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، الأحد، أربعة منازل قيد الانشاء في حي الظهر بمدينة أم الفحم.