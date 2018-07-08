زلزال بقوة 6 درجات يضرب منطقة قرب طوكيو

ضرب زلزل بقوة ست درجات على مقياس (ريختر)، مساء أمس، السبت، منطقة كانتو بالقرب من العاصمة اليابانية طوكيو، حيث شعر السكان بالهزات الارضية، دون أن يبلغ عن وقوع تسونامي في المحيط الهادئ.





رام الله - دنيا الوطنوذكرت وكالة الأرصاد الجوية في اليابان، أن الزلزال وقع حوالي الثامنة والنصف من مساء أمس بالتوقيت المحلي، وسبقه إنذار لتنبيه السكان، بحسب ما جاء على موقع (ليبانون ديبيت).ولم ترد تقارير عن أي أضرار في الوقت الحاضر، وقالت وسائل الإعلام المحلية: "إن سكان المنطقة شعروا بهزات شديدة".وكان زلزلال بقوة 6.1 درجة ضرب أمس الساحل الشرقي لشبه جزيرة كامتشاتكا، على بعد 169 كم جنوب بتروبافلوفسك كامتشاتسكي.