مصرع جندي أميركي وإصابة اثنين آخرين جنوبي أفغانستان

رام الله - دنيا الوطنلقي جندي أمريكي مصرعه أمس السبت، فيما أصيب اثنين آخران في هجوم وقع جنوب أفغانستان.وأعلنت بعثة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أفغانستان، في بيان لها، أمس السبت، 7 تموز/يوليو، عن مقتل جندي أمريكي وأصيب اثنين آخران، خلال ما يبدو أنهم هجوم داخلي جنوبي أفغانستان".وقال البيان: "الجنود المصابون في حالة مستقرة، ويتلقون العلاج حاليا"، مشيراً إلى أن الحادث قيد التحقيق الآن، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك) الروسية.وكانت قيادة حلف (الناتو) والقوات الأمريكية في أفغانستان، أعلنتا ترحيبهما بإعلان الرئيس الأفغاني أشرف غني، يوم السبت 16 حزيران يونيو الماضي، تمديد وقف إطلاق النار مع طالبان وعرضه لبدء محادثات السلام.وأعلن الرئيس الأفغاني، محمد أشرف غني، في وقت سابق، تمديد وقف إطلاق النار مع حركة طالبان لأجل غير مسمى، وعرض على الحركة القيام بمبادرة مماثلة مقابل حصولهم على بعض التسهيلات. وبعد أن استمرت قرابة 18 يوم، أعلن أشرف غني انتهاء الهدنة، مع حركة طالبان، واستئناف العمليات العسكرية ضد المتمردين.