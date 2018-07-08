صور: تحطم مقاتلة رومانية ومقتل قائدها أثناء عرض جوي













رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الدفاع في رومانيا، أمس السبت:" إن مقاتلة من طراز (ميغ-21) تحطمت خلال عرض جوي في شرق البلاد مما أسفر عن مقتل الطيار".وقال شهود في العرض الجوي الذي أقيم بحضور نحو 4 آلاف شخص: "إن الطائرة انفجرت لدى سقوطها على الأرض. وأظهرت لقطات تلفزيونية ألسنة لهب ودخانا كثيفا"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك) الروسية.ونقلت تقارير تلفزيونية عن شهود قولهم: "إن الطيار ربما حاول تجنب تحطم الطائرة قرب الحشود واختار بدلا من ذلك السقوط في مضمار قريب"، بحسب "رويترز".قالت وزارة الدفاع الرومانية: "إن تحقيقا يجرى لمعرفة سبب الحادث الذي وقع على بعد نحو 240 كيلومترا إلى الشرق من بوخارست".ويرجع تاريخ مقاتلات ميغ في رومانيا إلى الحقبة السوفيتية (1922 — 1991)، وهي تشكل عماد سلاح الجو الروماني الذي يواصل استخدامها في مهام دفاعية جوية.