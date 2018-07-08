بومبيو: عقوبات كوريا الشمالية سارية حتى نزع "النووي"



وشدد بومبيو، الذي وصل إلى طوكيو بعد زيارة لبيونغ يانغ استمرت يومين، على أهمية مراقبة الانتهاء من نزع السلاح النووي.



وبالنسبة إلى وزير الخارجية الأميركي، فإن الأمر يتعلق بـ"نزع للسلاح نووي بالمعنى الواسع"، أي بما يشمل المجموعة الكاملة للأسلحة، و"الكوريون الشماليون يفهمون ذلك، ولم يُعارضوه"، على حد قول بومبيو.



كما أشار إلى أنه ستكون هناك عملية "تحقق مرتبطة بالنزع الكامل للسلاح النووي. هذا هو ما وافق عليه الرئيس (الأميركي دونالد) ترمب والرئيس كيم (يونغ أون)".



وبدا بومبيو هادئاً على الرغم من أن عملية السلام بين الولايات المتحدة و كوريا الشمالية شهدت، السبت، تأزماً بعدما رفضت بيونغ يانغ مطالب واشنطن ووصفتها بأنها "أشبه بعقليات العصابات".



وقال وزير الخارجية الأميركي: "الرئيس ترمب وأنا نعتقد أن هذه الجهود من أجل السلام تستحق العناء".



من جانبه، أعلن وزير الشؤون الخارجية الياباني، تارو كونو، الأحد، أن اليابان والولايات المتحدة و كوريا الجنوبية أكدت التزامها بتنفيذ العقوبات ضد كوريا الشمالية إلى أن تتخلى عن أسلحتها النووية وبرامجها للصواريخ الباليستية.



وصدر هذا البيان بعد لقاء كونو مع بومبيو ووزيرة الخارجية الكورية الجنوبية، كانغ كيونغ-هوا، في طوكيو.



رام الله - دنيا الوطنأكد مايك بومبيو وزير الخارجية الأميركي، اليوم الأحد، في طوكيو، أن العقوبات المفروضة على بيونغ يانغ ستبقى سارية المفعول حتى إخلاء كوريا الشمالية من السلاح النووي بالكامل.وقال بومبيو، خلال مؤتمر صحفي إثر محادثات مع نظيريه الياباني والكوري الجنوبي: "إن العقوبات ستبقى سارية على كوريا الشمالية حتى "نزع السلاح النووي بالكامل وعلى نحو يُمكن التحقق منه بشكل تام"، بحسب ما جاء على موقع (العربية نت).