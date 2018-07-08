الشرطة: انخفاض في جرائم القتل بنسبة 47% والانتحار بنسبة 8% بفلسطين

رام الله - دنيا الوطنأظهرت إحصائية تحليلية صادرة عن إدارة العمليات المركزية بالشرطة، أن الجرائم الكبرى في فلسطين (القتل والانتحار) انخفضت بشكل واضح في النصف الأول من العام الجاري، عما كانت عليه بنفس الفترة من العام الماضي.وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات في تصريح صحفي له أمس السبت: "إن الاحصائية أظهرت انخفاض جرائم القتل خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 47% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ووقعت 8 جرائم قتل في هذه الفترة تمكنت الشرطة من انجاز سبعة منها، والقت القبض على مرتكبيها وجاري العمل على انجاز الأخيرة، فيما سجلت الشرطة وقوع 15 جريمة قتل في نفس الفترة من عام 2017 تم إنجاز معظمها".وعن أسباب الانخفاض، أوضح ارزيقات أن نمو الثقافة القانونية في المجتمع الفلسطيني، وتوجه المواطن إلى الشرطة والجهات القضائية لحل الخلافات والحصول على الحقوق، ولسرعة الاستجابة من قبل الشرطة والأجهزة الأمنية، وتنفيذ شكاوي المواطنين والوصول إلى أماكن وقوع الشجارات بسرعة قياسية ساهم في تقليل وتخفيض جرائم القتل.في سياق متصل، أكد ارزيقات، أن جرائم الانتحار، والتي أدت إلى الوفاة انخفضت بنسبة 8% خلال النصف الأول من العام 2018 بالمقارنة بنفس الفترة من العام 2017، ووقعت 12 حالة انتحار في الستة أشهر الأولى من هذا العام، فيما وقعت 13 حالة في نفس الفترة من العام الماضي.وبيّن أن الشرطة هي المؤسسة التي كانت الأكثر جرأة في طرح قضية الانتحار، من خلال نقاش موسع مع العديد من المؤسسات في ورش عمل ومحاضرات، دعت لها منذ عدة سنوات، وناقشت خلالها أسباب ومسببات الانتحار، وطرق علاجه والتركيز على المشكلات الأسرية والنفسية عبر دائرة حماية الأسرة والأحداث بالشرطة، ما ساهم في الحد من هذه المشكلات، والنتائج المترتبة عليها بما فيها الانتحار.