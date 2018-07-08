الثلاثاء: نتنياهو يخضع للتحقيق بالقضية 3000 وتوصيبات بتقدم لائحة اتهام ضده

من المقرر أن يخضع رئيس الوزراء الإسرائيلي يوم الثلاثاء، للتحقيق في القضية 3000، بحسب ما ذكره موقع (كان) الإسرائيلي.





رام الله - دنيا الوطنوقال الموقع: "إن النيابة العامة في إسرائيل، ستوصي في غضون شهرين بتقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو وتقديمه للمحاكمة"، بحسب ما نقله موقع (عكا).وبحسب الموقع، ستتم التوصية بمحاكمته نتنياهو، بتهمة تلقي الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.