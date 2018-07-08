دولي

الثلاثاء: نتنياهو يخضع للتحقيق بالقضية 3000 وتوصيبات بتقدم لائحة اتهام ضده

الثلاثاء: نتنياهو يخضع للتحقيق بالقضية 3000 وتوصيبات بتقدم لائحة اتهام ضده
رام الله - دنيا الوطن
من المقرر أن يخضع رئيس الوزراء الإسرائيلي يوم الثلاثاء، للتحقيق في القضية 3000، بحسب ما ذكره موقع (كان) الإسرائيلي.

وقال الموقع: "إن النيابة العامة في إسرائيل، ستوصي في غضون شهرين بتقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو وتقديمه للمحاكمة"، بحسب ما نقله موقع (عكا).

وبحسب الموقع، ستتم التوصية بمحاكمته نتنياهو، بتهمة تلقي الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.

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