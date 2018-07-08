الأحد: ارتفاع شديد على درجات الحرارة

المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 32-22 32-20 30-20 بيت لحم 32-22 32-20 30-20 رام الله والبيرة 30-20 30-19 28-19 طولكرم 32-23 32-23 31-22 نابلس 33-23 33-21 31-21 قلقيلية 32-23 32-23 31-22 جنين 35-24 35-23 33-23 سلفيت 32-22 32-20 30-20 طوباس 35-24 35-23 33-23 روابي 33-22 33-20 31-20 الخليل 31-20 31-19 28-19 غزه 30-24 30-24 29-23 أريحا 41-26 41-25 39-25 خانيونس 30-24 30-24 29-23 الأغوار الشمالية 39-24 39-23 37-23 رفح 31-23 31-23 31-22

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو اليوم الأحد، حاراً إلى شديد الحرارة، حيث يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، لتصبحح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود خمس درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة تكون الأجواء صافية ودافئة في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.ويوم الاثنين، يكون الجو حاراً إلى شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة؛ لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.الثلاثاء 2018/07/10: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.الأربعاء 2018/07/11: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: