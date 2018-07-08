شؤون فلسطينية

الأحد: ارتفاع شديد على درجات الحرارة

الأحد: ارتفاع شديد على درجات الحرارة
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو اليوم الأحد، حاراً إلى شديد الحرارة، حيث يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، لتصبحح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود خمس درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة تكون الأجواء صافية ودافئة في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الاثنين، يكون الجو حاراً إلى شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة؛ لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الثلاثاء 2018/07/10: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأربعاء 2018/07/11: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف،  ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 32-22 32-20 30-20 بيت لحم 32-22 32-20 30-20
رام الله والبيرة 30-20 30-19 28-19 طولكرم 32-23 32-23 31-22
نابلس 33-23 33-21 31-21 قلقيلية 32-23 32-23 31-22
جنين 35-24 35-23 33-23 سلفيت 32-22 32-20 30-20
طوباس 35-24 35-23 33-23 روابي 33-22 33-20 31-20
الخليل 31-20 31-19 28-19 غزه 30-24 30-24 29-23
أريحا 41-26 41-25 39-25 خانيونس 30-24 30-24 29-23
الأغوار الشمالية 39-24 39-23 37-23 رفح 31-23 31-23 31-22

أخبار ذات صلة

اليوم.. إعلان نتائج الثانوية العامة في فلسطين

اليوم.. إعلان نتائج الثانوية العامة في فلسطين

الاحتلال يُصادر مركبة لمواطن من نابلس

الاحتلال يُصادر مركبة لمواطن من نابلس

الاحتلال يهدم أربعة منازل قيد الإنشاء في أم الفحم

الاحتلال يهدم أربعة منازل قيد الإنشاء في أم الفحم

الشرطة: انخفاض في جرائم القتل بنسبة 47% والانتحار بنسبة 8% بفلسطين

الشرطة: انخفاض في جرائم القتل بنسبة 47% والانتحار بنسبة 8% بفلسطين

العملات: ثبات على سعر صرف الدولار

العملات: ثبات على سعر صرف الدولار

والدة الأسير حسن سلامة لأم الجندي آرون: &#34;اطلعوا اولادنا وخذوا اولادكم&#34;

والدة الأسير حسن سلامة لأم الجندي آرون: "اطلعوا اولادنا وخذوا اولادكم"

مستوطنون يقطعون 200 شجرة عنب جنوب بيت لحم

مستوطنون يقطعون 200 شجرة عنب جنوب بيت لحم

كيف أدارت كتائب القسام الحرب عام 2014 ؟

كيف أدارت كتائب القسام الحرب عام 2014 ؟

التعليقات

الدنيا حكايات

صواريخ سوريا

صواريخ سوريا

شؤون فلسطينية

الاحتلال يُصادر مركبة لمواطن من نابلس

الاحتلال يُصادر مركبة لمواطن من نابلس

الاحتلال يهدم أربعة منازل قيد الإنشاء في أم الفحم

الاحتلال يهدم أربعة منازل قيد الإنشاء في أم الفحم

والدة الأسير حسن سلامة لأم الجندي آرون: &#34;اطلعوا اولادنا وخذوا اولادكم&#34;

والدة الأسير حسن سلامة لأم الجندي آرون: "اطلعوا اولادنا وخذوا اولادكم"

مستوطنون يقطعون 200 شجرة عنب جنوب بيت لحم

مستوطنون يقطعون 200 شجرة عنب جنوب بيت لحم

الاحتلال يعتقل شاباً بزعم حوزته سكيناً قرب مستوطنة شرق البيرة

الاحتلال يعتقل شاباً بزعم حوزته سكيناً قرب مستوطنة شرق البيرة

المفوض العام للأونروا لطلبة فلسطين بسوريا: أنتم مصدر إلهام لجميع اللاجئين وللعالم

المفوض العام للأونروا لطلبة فلسطين بسوريا: أنتم مصدر إلهام لجميع اللاجئين وللعالم

17 حريقاً في مستوطنات &#34;غلاف غزة&#34; بفعل بالونات حارقة

17 حريقاً في مستوطنات "غلاف غزة" بفعل بالونات حارقة

جبارين يدعو الفرنسيين لطرح مبادرة دولية لإنقاذ فرص السلام

جبارين يدعو الفرنسيين لطرح مبادرة دولية لإنقاذ فرص السلام

منوعات

فيديو: عبدالله بالخير يتفاجيء من علياء الشمري تطلب يده للزواج على الهواء

فيديو: عبدالله بالخير يتفاجيء من علياء الشمري تطلب يده للزواج على الهواء

صور: نادين الراسي بالبكيني تغطي جسدها بالعلم البرازيلي

صور: نادين الراسي بالبكيني تغطي جسدها بالعلم البرازيلي

فيديو: مأذون المشاهير يكشف عن خفايا زيجات الفنانين المصريين

فيديو: مأذون المشاهير يكشف عن خفايا زيجات الفنانين المصريين

رد صادم من أرملة محمود عبدالعزيز على فجر السعيد بعد سخريتها من صورتها

رد صادم من أرملة محمود عبدالعزيز على فجر السعيد بعد سخريتها من صورتها

صور: مفاجأة.. إيمان العاصي تصدم جمهورها بفُستان مكشوف

صور: مفاجأة.. إيمان العاصي تصدم جمهورها بفُستان مكشوف

عادل إمام يرفض إلتقاط صورة مع قصي خولي ويُحرجه

عادل إمام يرفض إلتقاط صورة مع قصي خولي ويُحرجه

بعد 4 أشهر فقط من زواجها.. رضيع في أحضان شيرين يثير الجدل

بعد 4 أشهر فقط من زواجها.. رضيع في أحضان شيرين يثير الجدل

شعر أصفر ولحية.. لوك عمرو دياب الجديد يحدث ضجة

شعر أصفر ولحية.. لوك عمرو دياب الجديد يحدث ضجة

بصورة جديدة من شهر العسل.. رسالة صارمة من عُكاشة لمنتقدي زواجه

بصورة جديدة من شهر العسل.. رسالة صارمة من عُكاشة لمنتقدي زواجه

صور: صبا مبارك في ملابس جريئة.. كما لم تراها من قبل

صور: صبا مبارك في ملابس جريئة.. كما لم تراها من قبل

عربي

الجيش السوري يؤمن طريق دمشق عمان الدولي

الجيش السوري يؤمن طريق دمشق عمان الدولي

مسؤول مصري: الرئيس السيسي رفض &#34;صفقة القرن&#34; في مايو الماضي

مسؤول مصري: الرئيس السيسي رفض "صفقة القرن" في مايو الماضي

باحث لبناني: لا داعي للقلق من الهزات الأرضية في جنوب لبنان

باحث لبناني: لا داعي للقلق من الهزات الأرضية في جنوب لبنان

عميد لبناني: اجتماع &#34;بوتين- ترامب&#34; خطوة أساسية للحل السياسي في سوريا

عميد لبناني: اجتماع "بوتين- ترامب" خطوة أساسية للحل السياسي في سوريا