والدة الأسير حسن سلامة لأم الجندي آرون: "اطلعوا اولادنا وخذوا اولادكم"

وجهت والدة الأسير حسن سلامة المعتقل في سجون الاحتلال منذ عام 1996، ومحكوم عليه بالسجن 48 مؤبدًا وثلاثين عامًا رسالة إلى والدة الجندي الإسرائيلي الأسير لدى كتائب القسام شاؤول آرون منذ عام 2014.





وقالت والدة سلامة في مقطع فيديو متداول نشر يوم السبت، إنها لم تر نجلها حسن منذ 24 عامًا، وهي الآن مقعدة ومريضة.





وخاطبت والدة الجندي آرون قائلة "أنت منذ 4 سنوات (لم تشاهدي ابنك) والآن تطالبي بالإفراج عنه وتتحسري عليه، أنا منذ 24 سنة لم أشاهد ابني".





وأضافت "نفسي أشاهد ابني (حسن) وأزوّجه وأفرح فيه".





وخاطبت أم الأسير حسن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بالقول إن الإفراج عن الجنود الإسرائيليين الأسرى في قطاع غزة سيكون مقابل إطلاق سراح حسن والأسرى والأسيرات من سجون الاحتلال.





وأكّدت "بدون حسن وكل الأسرى والأسيرات لا يمكن يطلعوا مساجينكم اللي عنّا".





وبعثت والدة الجندي الإسرائيلي أورون شاؤول الأسير لدى كتائب القسام خلال حرب غزة عام 2014، برسالة إلى قائد حركة حماس بغزة يحيى السنوار طالبته فيها بإعادة ابنها.





وقالت والدة الجندي "زهافا شاؤول" كما نقل موقع "واللا" العبري اليوم الخميس، مخاطبة السنوار: "ابني أورون بين يديك وليس لدي أي معلومات عن مصيره، لا من جانبك ولا من جانب الحكومة الإسرائيلية، أنا لا أريد أن تمر أي أم فلسطينية أو إسرائيلية بما مررت به منذ ذلك اليوم المشين الصعب، لجأت إلى حكومة إسرائيل وأتوجه إليك بطلب مماثل أعيد لي أورون".





وأسرت القسام شاؤول في كمين شرق مدينة غزة، بعد التفجير الناقلة التي كان يستقلها وقتل وأصيب فيها عدد كبير من الجنود الإسرائيليين في 20 يوليو 2014 خلال حرب 2014.





وترفض حركة حماس بشكل متواصل تقديم أي معلومات حول الإسرائيليين الأسرى لدى جناحها العسكري قبل التزام الاحتلال بتنفيذ عدة شروط أهمها إطلاق سراح أسرى "صفقة شاليط".

رام الله - دنيا الوطن