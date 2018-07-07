الجيش السوري يؤمن طريق دمشق عمان الدولي

أمّن الجيش السوري طريق دمشق عمان الدولي بعد تحرير معبر نصيب عند الحدود الأردنية بشكل كامل ، ودخول عدد من البلدات في عملية المصالحة.





وأكدت مصادر اعلامية أن الجيش السوري يقيم نقاطاً عسكرية على طول الطريق الدولي الذي بات آمناً بعد دخول بلدات نصيب وأم المياذن في عملية المصالحة.





وأكد قائد ميداني في الجيش السوري أنّ الأولوية في الجنوب السوريّ هي للمصالحات ولحقن الدماء، واذا رفض المسلّحون التسوية فالجيش سيستعيد ما تبقّى من الجنوب السوريّ من خلال المعارك.





ولفتت المصادر بدورها من معبر نصيب الحدودي إلى أن دمشق لطالما كانت محصنة في وجه المشاريع التآمرية الهادفة إلى الوصول إليها، مشيرة إلى أن مكونات غرفة الموك تكشف بنفسها الجهات التي تقف وراء المشروع التآمري على سوريا، ومؤكدة أن استعادة المعبر تنهي المشروع التآمري الذي كان يتم التخطيط له عبره.





وأكدت أن استعادة المعبر كانت من أبرز أهداف العملية العسكرية للجيش السوري في محافظة درعا.





وأوضحت إلى أن المعلومات تؤكد تلقي المسلحين دعماً إسرائيلياً في اعتدائهم على مدينة البعث أمس الجمعة. كما أشارت إلى وجود أبناء عن استعداد المسلحين في بلدة طفس لقبول تسوية أوضاعهم والاستسلام.





وتحدث قائد ميداني سوري من المعبر عن أنه تمّ الاستيلاء على كميات كبيرة من عتاد المسلحين بعد فرارهم إلى الجهة الغربية.

رام الله - دنيا الوطن