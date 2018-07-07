الاحتلال يعتقل شاباً بزعم حوزته سكيناً قرب مستوطنة شرق البيرة

أفادت قوات الاحتلال أنها اعتقلت مساء اليوم السبت، شاباً فلسطينياً بزعم أن بحوزته سكيناً قرب على الشارع الاستيطاني "60" بين مستوطنتي كوكاف يعقوب ومفترق جيفعات آساف شرق مدينة البيرة.





وزعمت شرطة الاحتلال في بيان لها، أن قوات الاحتلال أوقفوا سيارة الشاب، وأثناء تفتيشها عثروا بداخلها على سكينين.





وأضافت أنه تم اعتقال الشاب ويبلغ من العمر 28 عاماً من سكان دورا في الخليل.





وتابعت في مزاعمها أن التحقيق الأولي يبين أن الشاب نوى تنفيذ عملية طعن.





رام الله - دنيا الوطن