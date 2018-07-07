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تحطم مقاتلة ميغ-21 رومانية خلال عرض جوي ومقتل الطيار

تحطم مقاتلة ميغ-21 رومانية خلال عرض جوي ومقتل الطيار
رام الله - دنيا الوطن
تحطمت، اليوم السبت، مقاتلة ميغ-21 رومانية خلال عرض جوي في جنوب شرق البلاد في حادث اسفر عن مقتل الطيار، كما أعلنت وزارة الدفاع.

وقالت الوزارة في بيان إن الليفتنانت فلورين روتارو (36 عاما) كان يشارك في عرض جوي في منطقة كالاراسي بحضور آلاف المتفرجين حين تحطمت مقاتلته.

واضافت ان الحادث الذي اسفر عن مقتل الطيار من دون ان يتسبب بأي ضحية اخرى لم تتضح أسبابه في الحال، وقد فتح تحقيق لجلاء الملابسات.

وأعرب وزير الدفاع الروماني في تعليق على فيسبوك عن حزنه على مقتل الطيار. وقال "ما من كلمات يمكنها ان تصف الأسى الذي يشعر به الجيش الروماني بعد هذه الخسارة".

ويرجع تاريخ مقاتلات ميغ في رومانيا الى الحقبة السوفياتية وهي تشكل عماد سلاح الجو الروماني الذي يواصل استخدامها في مهام دفاعية جوية.

وكانت مقاتلة ميغ رومانية تحطمت في 2017 بعدما نجح قائدها في ان يقفز منها قرب قاعدة ميخائيل كوغالنيساو الجوية حيث يتمركز جنود اميركيون.

ومنذ 1994 قتل 11 طيارا وتحطمت 19 مقاتلة ميغ رومانية في حوادث جوية، بحسب الاعلام المحلي.

واستثمرت رومانيا في السنوات الاخيرة مليارات الدولارات في سبيل تحديث جيشها ولا سيما بهدف تمكينه من التصدي للتحديات الاقليمية التي زادت بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم الاوكرانية.

واشترت رومانيا من البرتغال 12 مقاتلة-قاذفة للصواريخ من طراز أف-16 اميركية الصنع وتعتزم ايضا شراء 40 مقاتلة اخرى مماثلة خلال السنوات المقبلة.

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