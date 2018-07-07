المفوض العام للأونروا لطلبة فلسطين بسوريا: أنتم مصدر إلهام لجميع اللاجئين وللعالم

التقى المفوض العام للأونروا "بيير كرينبول" مع مجموعة من الطلبة الفلسطينيين الذين أحرزوا المراتب الأولى في الامتحانات السنوية على مستوى سوريا لمرحلة الصف التاسع.





وعبر كرينبول خلال حفل تكريم للمتفوقين في دمشق، عن إعجابه بالمتفوقين وغالبيتهم من الفتيات ومن بينهم الطالبة آية عباس، والتي ولدت وترعرعت في مخيم اليرموك، قبل ان تضطر الى الفرار من المخيم في أواخر عام 2012 عندما اجتاح الصراع مخيم اليرموك.





ونقل عن كرينبول "يشرفني أن ألتقي مع طلبة فلسطين المتفوقين، ومع آية عباس، الحاصلة على أعلى تحصيل علمي في الصف التاسع على مستوى سوريا، وفخور بإنجازها الذي يجسد مدى اهتمام لاجئي فلسطيني بالتعليم والمثابرة الغير عادية لفتاة شابة ولدت في مخيم اليرموك، وشردتها الحرب لكنها تميزت في دراستها.





وهنأ كرينبول آية والطلبة الآخرين لشجاعتهم وإنجازاتهم قائلاً: "أنتم مصدر إلهام لجميع اللاجئين الفلسطينيين وللعالم"، وفي معرض حديثه عن الأزمة المالية للأونروا قال "لا أستطيع أن أتخيل نفسي وأنا أقول لطلابنا الفخورين بأنفسهم بأننا فشلنا في الإبقاء على المدارس، المهمة جداً في حياتهم، مفتوحة ومتاحة لهم."





يأتي ذلك في اطار زيارته لسوريا، ومخيمي اليرموك والسبينة، وبلدة يلدا، ولقاءاته مع الطلبة والمعلمين وموظفي الأونروا، حيث أثنى على العاملين في مؤسسات الأونروا في مناطق عدة في سوريا.

رام الله - دنيا الوطن