الشرطة بغزة تحذر المواطنين من اطلاق النار اثناء الاحتفال بنتائج الثانوية العامة

رام الله - دنيا الوطنحذرت الشرطة الفلسطينية من استخدام السلاح أثناء إعلان نتائج الثانوية العامة "الإنجاز"، يوم غدا الأحد .وقال العقيد أيمن البطنيجي الناطق باسم الشرطة الفلسطينية ، "أن الشرطة ستقوم بالتعامل بقوة وحزم، وملاحقة وضبط وتوقيف كل من يطلق النار في الهواء خلال الإعلان عن نتائج الثانوية العامة.وأكد العقيد البطنيجي، أن استخدام السلاح في مثل هذه المناسبات، يشكل جريمة يعاقب عليها القانون، و سيتم محاسبة مرتكبيها، واتخاذ المقتضى القانوني بحقهم، ومصادرة السلاح المستخدم وفقًا للقانون.وأشار الناطق باسم الشرطة إلى، أن ذلك يأتي حفاظًا على أرواح أبناء شعبنا الفلسطيني، ومنعًا لتكدير الصفو والطمأنينة العامة، وحماية أمن وسلامة المجتمع، وتطبيقًا لمبدأ سيادة القانون.