مسؤول مصري: الرئيس السيسي رفض "صفقة القرن" في مايو الماضي
رام الله - دنيا الوطن
قال الدكتور حاتم نعمان نائب رئيس الجمعية العربية للدراسات الاقليمية والاستراتيجية: إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رفض صفقة القرن بتاريخ 11 آيار/ مايو الماضي وأبلغ السلطة الفلسطينية وكذلك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأكد نعمان على أن الضغوط الاقتصادية وكذلك الحصار الاقتصادي سيزداد بقوة على مصرخلال الفترة المقبلة لأنها رفضت مشروع القرن الامريكي- الاسرائيلي.
قال الدكتور حاتم نعمان نائب رئيس الجمعية العربية للدراسات الاقليمية والاستراتيجية: إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رفض صفقة القرن بتاريخ 11 آيار/ مايو الماضي وأبلغ السلطة الفلسطينية وكذلك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأكد نعمان على أن الضغوط الاقتصادية وكذلك الحصار الاقتصادي سيزداد بقوة على مصرخلال الفترة المقبلة لأنها رفضت مشروع القرن الامريكي- الاسرائيلي.
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