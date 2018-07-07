مسؤول مصري: الرئيس السيسي رفض "صفقة القرن" في مايو الماضي

رام الله - دنيا الوطنقال الدكتور حاتم نعمان نائب رئيس الجمعية العربية للدراسات الاقليمية والاستراتيجية: إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رفض صفقة القرن بتاريخ 11 آيار/ مايو الماضي وأبلغ السلطة الفلسطينية وكذلك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وأكد نعمان على أن الضغوط الاقتصادية وكذلك الحصار الاقتصادي سيزداد بقوة على مصرخلال الفترة المقبلة لأنها رفضت مشروع القرن الامريكي- الاسرائيلي.