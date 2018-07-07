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باحث لبناني: لا داعي للقلق من الهزات الأرضية في جنوب لبنان

باحث لبناني: لا داعي للقلق من الهزات الأرضية في جنوب لبنان
توضيحية وليس لها علاقة بالموضوع
رام الله - دنيا الوطن
محمد درويش 
قال الباحث والمؤرخ اللبناني موسى ياسين: إن لا داعي للقلق من الهزات الارضية التي حصلت قبل ايام في مدينة صور بجنوب لبنان والتي قد تحصل في مناطق أخرى.

وأضاف ياسين، أن النتائج تشير إلى أن حقول المغناطيس الموجودة في المنطقة بين لبنان وفلسطين تمنع الآثار السلبية للهزات والزلازل، وأن الروبات الموجودة في التربة في المنطقة تمنع تأثير الزلازل والهزات وتحمي المنطقة من البراكين والطوفان وسواها من عوامل وارتجاجات طبيعية.

وكان المؤرخ والباحث الأستاذ موسى ياسين يرد على أحد المنجمين الذين تحدثوا عن هزات مدمرة قد تحدث في لبنان، كما ورد ذلك في بيان توضيحي لياسين وزع على وسائل الاعلام.

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