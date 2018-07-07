قوات الاحتلال تعتقل عريسًا فلسطينيًا من سيارة زفافه غرب رام الله

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، عريسًا فلسطينيًا على حاجز عسكري، نصبته قرب قرية بيت عور غرب رام الله.وقالت مصادر محلية: إن قوات الاحتلال اعتقلت العريس بعد انزاله من سيارة زفافه ودققت في هويته، ونقلته الى جهة مجهولة، فيما لم تُعرف بعد هوية المعتقل.