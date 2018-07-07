قوات الاحتلال تعتقل عريسًا فلسطينيًا من سيارة زفافه غرب رام الله
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، عريسًا فلسطينيًا على حاجز عسكري، نصبته قرب قرية بيت عور غرب رام الله.
وقالت مصادر محلية: إن قوات الاحتلال اعتقلت العريس بعد انزاله من سيارة زفافه ودققت في هويته، ونقلته الى جهة مجهولة، فيما لم تُعرف بعد هوية المعتقل.
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، عريسًا فلسطينيًا على حاجز عسكري، نصبته قرب قرية بيت عور غرب رام الله.
وقالت مصادر محلية: إن قوات الاحتلال اعتقلت العريس بعد انزاله من سيارة زفافه ودققت في هويته، ونقلته الى جهة مجهولة، فيما لم تُعرف بعد هوية المعتقل.
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