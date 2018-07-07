شؤون فلسطينية

وفد إعلامي روماني يختتم زيارته لفلسطين

وفد إعلامي روماني يختتم زيارته لفلسطين
جانب من الزيارة
رام الله - دنيا الوطن
تحت رعاية وزارة السياحة والأثار وبالشراكة مع سفارة دولة فلسطين لدى رومانيا، اختتم وفد اعلامي روماني زيارته الى فلسطين، حيث ضم الوفد ممثلي كبرى الوكالات الاعلامية الرومانية.

وبدأ الوفد زيارته بلقاء وزيرة السياحة والاثار رُلى معايعة بمقر الوزارة في بيت لحم، والتي رحبت بهم في فلسطين، متحدثة عن الواقع السياسي العام والعلاقة المتينة مع رومانيا، مشيرة الى ان السياسة الترويجية للوزارة التي استهدفت السوق الروماني اثمرت بشكل كبير في زيادة اعداد الوفود السياحية الرومانية، حيث اصبحت السياحة الوافدة من رومانيا الى فلسطين في المراكز الأولى ومتقدمة على العديد من الدول، وارتفعت نسبة إقامة السياح الرومان في الفنادق الفلسطينية لتحتل النسبة الأولى من بين الوفود السياحية التي تبيت في الفنادق
الفلسطينية.

وتحدثت معايعة عن اهمية ما تمتلكه فلسطين من كنوز ومقتنيات اثرية، تؤهلها لتكون الوجهة السياحية الفريدة على مستوى العالم، علاوة على احتضانها لاهم المواقع الدينية ككنيسة القيامة والمسجد الأقصى وكنيسة المهد والحرم الابراهيمي الشريف، مؤكدة تطلعها لمزيد من التعاون والتشبيك المباشر بين القطاع السياحي الفلسطيني ونظيرة الروماني، داعية الوفد الصحفي لنقل الصورة الحقيقية للوضع الفلسطيني ولإمكانيات القطاع السياحي الفلسطيني.

وتطرق للحديث عن الأوضاع الحالية في الاراضي الفلسطينية، والمتمثلة بإجراءات الاحتلال من اغلاق وجدار وحواجز واقتحامات للمدن والمخيمات الفلسطينية علاوة على الاستمرار بتقطيع أواصل القرى والمدن الفلسطينية وحصارها بالحواجز العسكرية، واستمرار الاستيطان ومصادرة الأراضي، وفرض سياسة الأمر الواقع.

 وزار الوفد عددا من المؤسسات الفلسطينية للاطلاع على صورة الاوضاع السياسية والاعلامية والاقتصادية التي تعيشها فلسطين في ظل الاحتلال الاسرائيلي واجراءاته، بالإضافة لزيارة عدد كبير من المواقع السياحية والاثرية والتاريخية ككنيسة المهد وكنيسة القيامة والمسجد الاقصى المبارك والحرم الإبراهيمي الشريف وقبر الشهيد ياسر عرفات ومتحف محمود درويش ومطلة البحر الميت.

ومن جهته، فقد أكد السفير فؤاد كوكالي سفير دولة فلسطين لدى رومانيا على أهمية هذه الزيارات في زيادة الوفود السياحية القادمة الى فلسطين من رومانيا وفي توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين.

وبدورها، قدمت مسؤولة الوفد الصحفي دوروثيا إيونيسكو الشكر لمعالي وزيرة السياحة والاثار ولسفير دولة فلسطين لدى رومانيا السفير فؤاد كوكالي على الجهود الكبيرة لإنجاح هذه الزيارات المهمة، مؤكدين على ان زيارتهم كانت مثمرة للغاية وسينقلون ما شاهدوه على ارض الواقع بكل موضوعية وأمانة، مشيدين بالإنجازات الفلسطينية وبما اطلعوا عليه من قصص نجاح رغم كل الصعوبات على الارض، ومتمنين ان يزوروا فلسطين مرة أخرى.

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