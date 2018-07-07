داخلية غزة تُعلن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأحد

رام الله - دنيا الوطنأكدت وزارة الداخلية في قطاع غزة، أن السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الأحد 8 تموز/ يوليو 2018، سيكون للحافلات (الأولى والثانية والثالثة)، من الكشف المعلن يوم الأربعاء الماضي.ودعت الداخلية المسافرين الواردة أسماؤهم في الحافلات المذكورة التواجد غداً الساعة 7:00 صباحًا، في صالة "النجار" بخانيونس واصطحاب أمتعتهم للسفر.كما دعت المسافرين في باقي الحافلات انتظار إعلان جديد بخصوص سفرهم.