داخلية غزة تُحذر من إطلاق الرصاص لحظة إعلان نتائج الثانوية العامة

رام الله - دنيا الوطنحذرت الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، الموطنين من إطلاق الرصاص لحظة إعلان نتائج الثانوية العامة حرصاً على سلامتهم.وشدد العقيد أيمن البطنيجي، المتحدث باسم الشرطة بغزة، في تصريحات لـ"الرأي" على أن أجهزة الشرطة ستتخذ إجراءات حازمةً ضد مطلقي النار تنفيذا لقرار النائب العام في غزة.وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت عن موعد إعلان نتائج الثانوية العامة، والذي يوافق عصر يوم غد الأحد.