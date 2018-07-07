أبو النجا يشيد بجهود ملك المغرب بإنشاء المستشفى الميداني بغزة

رام الله - دنيا الوطنأشاد الوزير ابراهيم ابو النجا محافظ غزة بالجهود الكبيرة التي قام بها الملك محمد السادس ملك المغرب وتوجيهاته باقامة المستشفى الميداني المغربي في غزة، موجها لهم التحية باسم الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين.جاء ذلك خلال قيامه ووفد من مدراء محافظة غزة بزيارة مقر المستشفى الميداني المغربي في مدينة الزهراء حيث كان في استقبالهم مدير المستشفى العقيد الطبيب أحمد بو نعيم وطاقم العمل الطبي والاداري بالمستشفى.واضاف ابو النجا انه ليس غريبا على المغرب ملكا وحكومة وشعبا حرصها على تقديم يد العون والمساعدة لابناء شعبنا الفلسطيني الذين يعانون ظروفا صعبة بفعل اعتداءات الاحتلال والحصار والاغلاق.واستعرض محافظ غزة الجهود التي تبذلها المغرب من اجل خدمة القضية الفلسطينية وحرصهم على مساندة شعبنا في كافة المحطات التاريخية، لافتا الى ترؤسها لجنة القدس والتي تعمل على حفظ مقدساتنا في المدينة المقدسة.واشار ابو النجا ان هذا الوفد الطبي المغربي ليس الاول في الذي يزور غزة بل كانت هناك وفود طبية مغربية بعد حربي عامي 2008 و2012 الى جانب مساهمة المملكة المغربية في بناء القسم الذي دمره الاحتلال من مبنى الهلال الاحمر في حي تل الهوا بغزة.من جهته شكر العقيد الطبيب أحمد بو نعيم المحافظ والوفد المرافق له على هذه الزيارة، مؤكدا ان ما يقومون به هو واجب وتشريف لهم من اجل خدمة الشعب الفلسطيني في غزة، مشيرا الى ان الملك محمد السادس وبصفته القائد الاعلى للقوات المسلحة الملكية المغربية يتابع بشكل شخصي اعمال المستشفى الميداني المغربي.وتحدث بو نعيم عن المستشفى الميداني موضحا ان الطاقم الطبي في المستشفى مكون من 13 طبيبا، و21 ممرضة بطاقة سريرية تصل إلى 60 سريرا، وإجمالي الطاقم 124 بين إداريين وخدمات لوجستية.واشار الى من بين الأطباء هناك أطباء جراحة أحشاء والجهاز الهضمي (باطنية)، وجراحة العظام والمفاصل، والشرايين، وطب العيون والأنف والحنجرة، واستشارة طب الأطفال وطب نسائية، اما بقية أعضاء الوفد فهم من "الطواقم اللوجستية والتقنية والإدارية".وفي ختام الزيارة قدم محافظ غزة درعا تقديريا لإدارة المستشفى الميداني المغربي.