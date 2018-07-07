دولي

السلطات اليابانية تجلّي 2 مليون شخص بسبب فيضان (هيروشيما)

السلطات اليابانية تجلّي 2 مليون شخص بسبب فيضان (هيروشيما)
من موقع الفيضان
رام الله - دنيا الوطن
أفادت هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه) بأن حصيلة الضحايا بسبب الأمطار الغزيرة، التي ضربت غرب اليابان بلغت 38 شخصاً على الاقل، بينما لا يزال 50 آخرين في عداد المفقودين.

ووفق ما نقلت وكالة (رويترز)، فقد أضافت الهيئة أن 21 شخصا على الاقل، تأكدت وفاتهم في مقاطعة هيروشيما" غرب البلاد، وهي واحدة من المناطق الاكثر تضررا، بينما قتل 12 آخرين في منطقة "إيهيم" في جزيرة شيكوكو جنوب غرب البلاد.

وفي اجتماع طارئ، أصدر رئيس الوزراء، شينزو آبي تعليمات للوزراء بـ"إعطاء أولوية لانقاذ الحياة وإرسال أطقم إنقاذ بدون تأجيل"، كما صدرت أوامر بإجلاء مليوني شخص.

وتم حشد عشرات الالاف من رجال الانقاذ، من بينهم جنود ورجال شرطة، للبحث عن سكان محاصرين أو مصابين أو قتلى.

وكان إعصار "برابيرون" قد ضرب أوائل هذا الاسبوع جنوب غربي اليابان، مما تسبب في وفاة شخص واحد وإصابة حوالي 20 آخرين.

يذكر، أن معدل هطول الأمطار خلال موسم الامطار الموسمية قد بلغ رقماً قياسياً، في منطقة كبيرة غربي اليابان، مما تسبب في حدوث انهيارات أرضية وفيضانات، اجتاحت المنازل وجرفت السيارات، بينما حثت السلطات ملايين السكان على إخلاء منازلهم.

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