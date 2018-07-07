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شؤون فلسطينية

رام الله.. إلقاء القبض على فتاة بحوزتها كمية من المخدرات

رام الله.. إلقاء القبض على فتاة بحوزتها كمية من المخدرات
توضيحية وليس لها علاقة بالموضوع
رام الله - دنيا الوطن
ألقت شرطة محافظة رام الله اليوم السبت، القبض على فتاة وبحوزتها كمية من القنب الهندي المهجن والقنب المخلوط بالتبغ، والحشيش، وحبوب يشتبه أنها مخدرة وبذور الماريجوانا المخدرة.

وأوضح العقيد لؤي ارزيقات المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية، أنه وأثناء قيام احدى دوريات ادارة مكافحة المخدرات بعملها الاعتيادي، اشتبهت بفتاة كانت بمدينة رام الله، فقامت بالقبض عليها واحضارها لمديرية الشرطة وبتفتيشها ضبطت بحوزتها كمية من مادة يشتبه ان تكون مادة القنب الهندي المهجن ومادة القنب المخلوط بالتبغ ومادة يشتبه أن تكون الحشيش المخدر وحبوب يشتبه ان تكون مخدرة وبذور الماريجوانا.

واضاف ارزيقات، أنه تم التحرز على المضبوطات وتوقيف الفتاة لحين عرضها على النيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقها.

واشار ارزيقات إلى أن ادارة مكافحة المخدرات قبضت على 16 مواطنة منذ بداية العام مشتبه بتجارتهن وترويجعن وتعاطيهن المخدرات.




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