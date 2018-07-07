إيران تعدم ثمانية أشخاص مُتهمين بتفجير مرقد الخُميني

رام الله - دنيا الوطنأعدمت إيران ثمانية عناصر قالت السلطات إنهم ينتمون لتنظيم الدولة، بعد إدانتهم بالضلوع في الهجوم على مقر مجلس الشورى الإيراني، ومرقد الخُمیني في السابع من حزيران/ يونيو 2017.ووفق ما نقلت صحيفة (الغد) الأردنية، فإن تقرير لمكتب المدعي العام في طهران السبت، أكد أن العناصر الثمانية كانوا متورطین بشكل مباشر في تنفيذ الهجوم المذكور الذي أسفر عن مقتل وإصابة الإيرانيين، وفي تقدیم الدعم والتمویل والأسلحة للمسلحين.وتم إلقاء القبض على المدانين مباشرة بعد الهجوم الذي أسفر عن مقتل حوالي 20 شخصا وإصابة العشرات، حيث أدانتهم إيران بتهمة الانتماء لتنظيم (إرهابي) والتداول غير المشروع للسلاح والذخيرة، وفي 13 أيار/ مايو الماضي، أصدر القضاء الإيراني حكمه بإعدامهم.